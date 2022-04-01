В Минобороны Украины высказались о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык не подтверждает и не опровергает информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать», - сказал Мотузянык.



В Белгороде утром в пятницу, 1 апреля, начался крупный пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Загорелись восемь резервуаров с топливом объемом 2000 кубометров каждый. Российские власти обвинили в этом Вооруженные силы Украины.