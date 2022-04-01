Войскам России не удается окружить группировку Вооруженных сил Украины в зоне Операции Объединенных Сил на Донбассе, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает лишь к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о полной его неготовности действовать на земле. Так что наш прогноз осторожно оптимистичный, хотя там еще могут быть тяжелые бои», — рассказал Арестович на брифинге.



По его словам, в направлении Киева российские войска совершают частичную ротацию с отведением войск и их вероятной переброской в зону ООС. «Но ему [противнику] не удается удержать те участки и районы, которые он хотел бы удержать, чтобы обеспечить ротацию. Наши войска "давят" его как на северо-западе, так и на северо-востоке, отодвигая дальше от Киева и делая практически невозможным штурм города», — сказал он.



ВСУ, по словам Арестовича, предпринимают отдельные контратаки в направлении Харькова. Кроме того, продолжаются тактические действия украинских войск против обороны войск РФ на херсонском направлении.



«В целом, ситуация для нас оптимистичная в соотношении 55 на 45. Но противник продолжает осуществлять ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности, продолжает уничтожать жилые кварталы в Харькове, Мариуполе и Чернигове — городе, которое он пытается превратить во второй Мариуполь. Но мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь, приходит военная и гуманитарная помощь и жители имеют возможность выехать».



Говоря о Мариуполе, то, как подчеркнул Арестович, военное командование предоставляет городу «ту помощь, которая только возможна в этой непростой ситуации».