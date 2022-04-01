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Мэр Славянска не собирается уезжать из города

01 апреля 2022, 17:34

Мэр Славянска не собирается уезжать из города

Глава военной администрации Славянска Вадим Лях не планирует выезжать из города. Об этом он сказал в интервью телеканалу «С-плюс».

«С первого дня нахожусь здесь на рабочем месте, дальше краматорской Долины не выезжал и выезжать не собираюсь, это если говорить о себе лично. Две недели назад выехала моя супруга, она беременна, на 7-м месяце. Конечно, хочется, как будущему отцу дочки присутствовать при родах, но отпуск и даже больничный брать не собираюсь, до победы буду находиться в городе, вместе с его жителями», — заявил Лях.

Он отметил, что в отношении администрации города, на сегодняшний день любой сотрудник может взять полагающийся ему отпуск, а также взять отпуск за свой счет для того, чтобы выехать.

«Многие сотрудники с первого дня такой возможностью воспользовались и выехали за пределы города, области и страны», — сказал Вадим Лях.

По его словам, эвакуации военной администрации пока не планируется.

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