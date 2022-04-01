Шмыгаль: В Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать чрезвычайное положение при ликвидации последствий войны. Об этом он рассказал во время телемарафона, передает «РБК Украина»



«Как только военная ситуация будет позволять, то руководство государства будет принимать решение об отмене военного положения. После военного положения останется действовать чрезвычайное положение по всему государству», - сказал он.



При этом он подчеркнул, что президент и правительство будет принимать решения об отмене военного положения и режима ЧП.



Премьер также рассказал, что сейчас ведутся переговоры с партнерами о будущем восстановлении Украины.