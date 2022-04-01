В Кремле отрицают болезнь Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не болен раком. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.



Она отметила, что Песков опроверг информацию о болезнях Путина в беседе с журналистом Алексеем Полоротовым для «Осторожно media».



«В ответ на вопрос, болен ли Владимир Путин раком щитовидной железы и делали ли ему какие-то операции, связанные с онкологией, Песков заявил, что эти утверждения "выдумки и неправда". На вопрос: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?", Песков ответил: "Верно"», — написала Собчак.

Издание «Проект» опубликовало результаты расследования, в котором проанализировало список персональных врачей российского лидера. Как выяснили журналисты, президента России Владимира Путина в его поездках регулярно сопровождает хирург, который как минимум до недавнего времени специализировался на раке щитовидной железы.