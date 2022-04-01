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Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее неонацистскую символику

01 апреля 2022, 18:45

Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее неонацистскую символику

Верховная Рада приняла законопроект №7214, который запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом. Об этом сообщается на сайте партии «Слуга народа».

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев пояснил, что украинское законодательство дополняется новыми терминами «государство-террорист» и «символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину».

«Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения россии в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам», — подчеркнул он.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

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