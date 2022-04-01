Эрдоган вновь предлагает Путину провести переговоры с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал продолжить диалог с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента.



Эрдоган сказал, что «положительный и конструктивный» ход переговоров в Стамбуле делегаций РФ и Украины повышает надежды на достижение мира в Украине.



«Эрдоган [...] отметил, что хотел бы увенчать свои мирные усилия организацией встречи между российским президентом Путиным и украинским президентом Зеленским», - говорится в заявлении Анкары.



Президент Турции также указывал, что Турция будет готова в будущем выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, но нужно изучить этот вопрос более детально.



В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее не стал отрицать возможность проведения такой встречи, но отметил, что она должна быть тщательно подготовлена, чтобы принести результат.