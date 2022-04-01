ООН: Война в Украине унесла жизни более 1200 гражданских, почти 2 тысячи ранены

В период с 24 февраля по 31 марта в Украине в результате военных действий пострадали 3 257 гражданских, среди них 1 276 погибших. Об этом свидетельствуют данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения», – отмечается в документе.



Это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая область), Изюму (Харьковская область), Попасной (Луганская область Ирпеню (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.



В сводке отмечается, что причиной большей части случаев гибели или ранения было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.



По подтвержденным данным ООН, погибло 260 мужчин, 184 женщины, 36 мальчиков и 18 девочек, тогда как пол 61 ребенка и 717 взрослых пока не удалось установить.