В Украине ввели 100% гарантирование вкладов на период войны

Верховная Рада на заседании в пятницу приняла во втором чтении закон №5542-1 о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.



Глава комитета Даниил Гетманцев пояснил, что закон также устанавливает, что впоследствии максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн по сравнению с 200 тыс. грн сейчас.



Помимо того в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который сегодня единственный имеет 100% гарантию вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке на срок свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.



Согласно тексту законопроекта на сайте Рады, вложения в депозитные и сберегательные сертификаты банка вкладами не являются.



Среди других норм закона — отмена обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по векселям, выданным им в 2015-2016 годах Минфину. По состоянию на сентябрь 2021 года остаток долговых обязательств Фонда Минфину по векселям составлял 45,7 млрд грн по номиналу векселей и свыше 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.



Закон также поручает Счетной палате неотложно провести аудит работы ФГВФЛ в 2016-2019 годах.