Глава ОВА: Российские войска начали оккупацию центральной части Сумской области

Российские военные начали оккупацию центральную часть Сумской области. Об этом во время телемарафона рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.



«У нас была только южная часть области оккупирована и занята, а сегодня они начинают окапываться во многих общинах. Начинают ходить искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области», - сказал Живицкий.



По его словам, южная часть Сумской области освобождена от оккупантов, однако продолжается накопление войск в Конотопском и частично Сумском районе.