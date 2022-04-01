На Харьковщине россияне захватили Изюм при помощи местных предателей

Российские оккупанты захватили город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщил сотрудник городского совета Изюма Максим Стрельник в Facebook.



«26 марта 2022 года местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города, что в свою очередь привело к полному заблокированию пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации изюмчан. Кроме этого, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма. Учитывая данную угрозу, ВСУ проводили военные мероприятия по деблокированию города, о которых нельзя было публично сообщать, учитывая военную тайну», — сообщил Стрельник.



Он констатировал, что сегодня, 1 апреля, количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению временного контроля врага над Изюмом.



«Однако битва за Изюм не завершилась, и наша армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов», — подчеркнул Стрельник.



Информацию о захвате Изюма подтвердил и советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам дня 1 апреля.

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