«ДНР» смягчила отдельные ковидные ограничения

Группировка «ДНР» изменила некоторые карантинные ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий «указ» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.
В частности, «документом» предусмотрено следующее:
- Сокращается срок самоизоляции для прибывающих с территории государств с неблагополучной эпидемической ситуацией с 14 до 7 дней со дня прибытия.
- Отменяется необходимость самоизоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19.
- Разрешается въезд на подконтрольную «ДНР» территорию без ограничений и только в установленных пунктах пропуска с сопредельной территорией РФ и «ЛНР».
- Снимаются ограничения на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей и устанавливается запрет только на проведение таких мероприятий в закрытых помещениях при заполнении посадочных мест более 50% от общей вместимости.
- Устанавливается бессрочное исполнение работодателями обязанности по вакцинации сотрудников и отменяется обязанность работодателей по содействию работникам в соблюдении самоизоляции на дому.
- Изменяется приоритет оказания медицинской помощи на дому, повышается возраст пациентов – с 60 до 65 лет.