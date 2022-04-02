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Зеленский предупредил российских призывников и их родителей: нам не нужны здесь убитые люди

02 апреля 2022, 01:33

Зеленский предупредил российских призывников и их родителей: нам не нужны здесь убитые люди

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег российских призывников от участия в войне против Украины.

«Этот день 1 апреля оккупанты решили отметить двумя одинаково неумными шутками. Одна такая шутка — над людьми в России. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все-таки отличается от обычного, потому что призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства и народа. Это гарантированная смерть для многих совсем молодых парней. И, хотя они не наши граждане, они граждане государства, которое с нами воюет, все-таки наше обязательство, как людей, предупредить», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он предупредил «каждого такого призывника и их родителей» о том, что «нам тут не нужные новые убитые люди».

«Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома», — добавил он.

Он также обратился ко всем гражданам России, которые могут его услышать. «Этой правды про призыв россиянам все равно не скажут, но, если вы можете донести до них эту правду, сделайте это!», — сказал Зеленский.

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