Россия готовит к нападению войска в Приднестровье и несет потери на Луганщине

Минобороны РФ стягивает резервы: объявлено о проведении военных сборов с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022 года. В то же время готовятся к наступлению подразделения российских войск в Приднестровье. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба, оккупанты осуществляют отвод войск на отдельных направлениях с целью дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. Враг активизировал работу с так называемыми «добровольцами».



На временно захваченных территориях оккупанты продолжают, в нарушение норм международного гуманитарного права, похищать местных жителей, обстреливать жилые кварталы населенных пунктов, минировать объекты гражданской инфраструктуры, грабить и мародерствовать.



«Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасна поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек», — отметили в Генштабе ВСУ.



Также сообщается, что группировкой украинских войск на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак, уничтожено 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.