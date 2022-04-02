Что с выездом из Мариуполя? Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Масштабная эвакуация мариупольцев из Бердянска удалась, но оккупанты собираются закрыть Мариуполь на неделю для выезда гуманитарных коридоров, сообщает украинский омбудсмен.
- В Луганской области обстрелян гуманитарный автобус и заминирована одна из улиц по которой проходит эвакуационный маршрут.
- Удалась эвакуация из Авдеевки, но город нуждается в провизии.
- В Бердянске появилась украинская мобильная связь спустя неделю.
- Под обстрелами Донецк и окраины Горловки.
- Прошел очередной этап переговоров между Украиной и Россией онлайн.