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Из Краматорска сегодня отправят еще 5 эвакуационных поездов

02 апреля 2022, 11:26

Из Краматорска сегодня отправят еще 5 эвакуационных поездов

Сегодня, 2 апреля, «Укрзализныця» отправляет минимум 5 эвакуационных рейсов из Краматорска. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На сегодняшний день подтверждены рейсы из Краматорска:

  • в Ужгород в 10:00;
  • во Львов в 13:00;
  • в Хмельницкий в 15:30;
  • во Львов в 16:00;
  • в Одессу в 18:00.

«Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти в безопасность еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи. Еще отвезем вас домой!» — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже прибыли во Львов или продолжают свое путешествие дальше.

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