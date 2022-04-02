Из Краматорска сегодня отправят еще 5 эвакуационных поездов

Сегодня, 2 апреля, «Укрзализныця» отправляет минимум 5 эвакуационных рейсов из Краматорска. Об этом сообщила пресс-служба компании.



На сегодняшний день подтверждены рейсы из Краматорска:

в Ужгород в 10:00;

во Львов в 13:00;

в Хмельницкий в 15:30;

во Львов в 16:00;

в Одессу в 18:00.

«Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти в безопасность еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи. Еще отвезем вас домой!» — говорится в сообщении.



В «Укрзализныце» отметили, что 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже прибыли во Львов или продолжают свое путешествие дальше.