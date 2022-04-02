Число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА достигло 33 человек

Под завалами здания Николаевской облгосадминистрации после ракетного удара россиян обнаружили тела уже 33 погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«Спасатели продолжают разбирать конструкции и извлекать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что от ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами один из снарядов попал в девятиэтажное административное здание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения. Кроме погибших, сообщалось о 33 пострадавших.