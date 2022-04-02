Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину

Митинг в Энергодаре. Фото: Тelegram «Энергоатома»

Сегодня в Энергодаре Запорожской области раздалась серия громких взрывов. Оккупанты обстреляли из минометов людей, собравшихся утром на мирный митинг в поддержку Украины, сообщила пресс-служба «Энергоатома».



Как отмечается, люди собрались возле ДК «Современник», пели украинский гимн и разговаривали. За этим наблюдали российские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать участников митинга.



«Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже на отдаленных от места взрыва улицах», — говорится в сообщении.



В настоящее время известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами в результате устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей в районе ДК «Современник».



При этом в городе пропал проводной Интернет, отключена телефонная связь.



«Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал об их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, о сегодняшних взрывах и массированных обстрелах невиновных людей», — говорится в сообщении.