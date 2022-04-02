«Украинская ракета» под Белгородом прилетела с территории России — CIТ

«Украинская ракета», оставившая воронку южнее Белгорода, на самом деле прилетела с территории России. К такому выводу пришли исследователи российского оппозиционного проекта Conflict Intelligence Team (CIТ).



«Вчера один из белгородских телеграм-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса, как сообщается, в районе Никольского к югу от Белгорода. Ранее в российских СМИ и социальных сетях утверждали, что туда попала украинская ракета... Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит — с территории России», — сообщили в CIТ.



Согласно информации исследователей, размеры воронки заставляют предположить, что оставивший ее боеприпас был крылатой или баллистической ракетой.



«Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада», — отмечают исследователи.



Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, в CIТ допускают, что это попадание относится к тому же инциденту.



«Мы не можем однозначно утверждать, стал ли причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения. Учитывая то, что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, намеренная российская провокация с запуском ракеты по российской территории с целью обвинить Украину представляется нам маловероятной. Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту», — резюмировали авторы расследования.