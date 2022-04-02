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На Сумщине оккупанты перегоняют технику в РФ, обстреливают дома и гражданские автомобили

02 апреля 2022, 13:57

На Сумщине оккупанты перегоняют технику в РФ, обстреливают дома и гражданские автомобили

В Конотопский район Сумской области зашло большое количество войск оккупантов с территории России. Они очень боятся местных жителей и ВСУ, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются у этой техники или вдоль движения колонн. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию», — отметил Живицкий.

Он рассказал об обстрелах и гибели мирных жителей в населенных пунктах Сумщины.

«В Бурыни войска России вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь. Также в Бурыни орки обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам. Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался... Сумский район: орки вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения», — сообщил глава области.

Он также рассказал, что вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем оккупанты задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

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