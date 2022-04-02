Из-за обстрелов оккупантов почти вся Луганская область осталась без газа

Под Северодонецком российские захватчики перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганщина осталась без газоснабжения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.



«Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет», — говорится в сообщении.



Гайдай отметил, что без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты — примерно 60 тысяч абонентов.



В целом по области без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 — полностью и 6 — частично.