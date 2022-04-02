Италия готова быть гарантом нейтралитета Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна готова выступить гарантом нейтралитета Украины. Об этом он сказал после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает «Европейская правда».



«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала.



Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» — сказал итальянский дипломат.