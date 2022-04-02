Встреча Зеленского с Путиным возможна в ближайшее время, считает глава украинской делегации

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина возможны в ближайшее время в Турции.



«Мы готовимся к тому — наиболее важный момент — они [российская сторона] подтвердили наш тезис, что draft (черновые варианты — Ред.) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между двумя лидерами стран, то есть между президентом Украины и президентом РФ», — сказал он в эфире национального телемарафона.



По словам Архахамии, у переговорных групп двух стран «сейчас задача побыстрее наработать какую-то финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые мы уже затронули, и готовить возможную встречу президентов».



«Господин [президент Турции Реджеп] Эрдоган звонил по телефону вчера и нам, и Владимиру Путину. И будто бы он [Путин] со своей стороны выскахал, что они уже в ближайшее время готовы организовывать встречу. Мы еще ждем: конечно, не известно ни дата, ни место. Но мы считаем, что с высокой долей вероятности место будет в Анкаре или Стамбуле в Турции», — добавил украинский политик.



Арахамия дал понять, что делегации в формате рабочих групп нарабатывают предварительную версию компромиссных позиций, которые уже будут лично обсуждаться Зеленским и Путиным.



Также Арахамия утверждает, что Россия согласилась с тем, что проведение референдума о нейтральном статусе Украины является единственным верным способом выхода из ситуации.

На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина передала России предложения о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности. Предложения предполагают провозглашение Украины государством вне военных блоков, но с международнозправовыми гарантиями. Также предполагается возможность вступления в ЕС. Предлагается решать вопрос ОРДЛО и Крыма путем дальнейших переговоров, а не военным путем.



Президент Владимир Зеленский назвал позитивными сигналы с переговорной площадки с Россией, однако, по его словам, эти сигналы «не заглушают разрывов российских снарядов».



1 апреля очередной раунд украинско-российских переговоров прошел в онлайн-формате.



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