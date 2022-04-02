Разведка США передавала Украину информацию, которая помогла защитить Киев от российских оккупантов – СМИ

В середине января разведка США передала высшему руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для успешного сдерживания наступления на столицу в критически важные первые дни войны. Об этом пишет УП со ссылкой на The Wall Street Journal.



Издание отмечает, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и ознакомил его с новой информацией о планах РФ, полученной США.



Тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения, кратчайшим путем, и, в частности, захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.



В статье также говорится о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.



По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.