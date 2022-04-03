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Массированные обстрелы Луганщины продолжаются: пожары в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном

03 апреля 2022, 08:34

Массированные обстрелы Луганщины продолжаются: пожары в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном

За прошедшие сутки российские войска продолжали активно обстреливать Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, вследствие чего пожар охватил 13 многоэтажек этих городов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух», – сообщил Гайдай.

Он отметил, что в Северодонецке россияне третий раз за неделю попали в один из домов в центре города.

«Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасное», – написал глава ОВА.

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