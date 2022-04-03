Массированные обстрелы Луганщины продолжаются: пожары в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном

За прошедшие сутки российские войска продолжали активно обстреливать Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, вследствие чего пожар охватил 13 многоэтажек этих городов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух», – сообщил Гайдай.



Он отметил, что в Северодонецке россияне третий раз за неделю попали в один из домов в центре города.



«Продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасное», – написал глава ОВА.