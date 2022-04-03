Минимум 158 детей погибли в результате вторжения России в Украину

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 158 украинских детей и более 258 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 158 погибших. Возросло количество раненых – их более 258», – говорится в сообщении.



В нем отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.



«По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 73, Харьковской – 56, Черниговской – 47, Николаевской – 32, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях», – подчеркивают в Офисе генпрокурора.



Там добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 869 учебных заведений. Из них – 83 разрушены полностью.