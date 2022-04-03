Эвакуация из Донецкой и Луганской областей продолжается

Сегодня, 3 апреля, продолжится эвакуация людей из Мариуполя и Бердянска в Запорожье, а также из городов Луганской области. Об этом сообщила глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов. Семь автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.



«Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти в блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать», – обратилась Верещук к жителям Мариуполя и Бердянска.



Кроме этого, по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.



Также 3 апреля планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселки Ныжне Луганской области. Сейчас власти ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.

В субботу, 2 апреля, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 1263 человека на собственном транспорте. В Луганской области удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и поселка Ныжне.