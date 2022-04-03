В Луганской области вернули свет в полторы тысячи домов

В Луганской области отремонтировали воздушную линию, запитали 18 подстанций, еще почти 1,5 тысячи домов — снова со светом. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, за последние несколько дней коммунальные службы повторно присоединили к энергосистеме Северодонецк, вернули газоснабжение северодончанам и жителям Лисичанска.



Гайдай подчеркнул, что коммунальщики «каждый день продолжают восстанавливать почти разрушенную россиянами инфраструктуру».



Так, энергетикам удалось подключить воздушную линию напряжением 35 кВ «Горская-Лоскутовка» и подключить к ней подстанцию «Лоскутовка». Это позволило запитать 18 трансформаторных подстанций и подать электроэнергию в дома 1248 абонентов.



В настоящее время остаются обесточенными 535 трансформаторных подстанций, 13 населенных пунктов частично и 17 полностью. Ждут возвращения света 95 938 потребителей.