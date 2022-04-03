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Четыре мэра перешли на сторону России в Луганской области

03 апреля 2022, 11:24

Четыре мэра перешли на сторону России в Луганской области

В Луганской области четыре главы территориальных громад перешли на сторону российских сил: в Рубежном, Миловом, Марковке и Станице Луганской. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Среди глав громад имеем четырех предателей в Рубежном, Миловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах», — написал Гайдай в Facebok.

В эфире телемарафона на вопрос о мэре Рубежного, который сбежал и показывает видео о якобы украинских «нацистах», Гайдай ответил, что случаи коллаборационизма являются единичными.

«Есть у нас примеры, к сожалению, в Станице Луганской, в Марковке и в Миловом. Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами — просто занимаются гуманитарными вопросами», — добавил глава ОВА.

1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортов и перешел на сторону российских военных и группировки «ЛНР». Почти с первых дней войны с ним не было связи, поэтому 4 марта глава Луганской ОГА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

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