Путину нужна «хоть какая-то победа» до 9 мая, утверждает разведка США

Президент России Владимир Путин стремится одержать «хоть какую-то победу» в Украине до 9 мая и провести в Москве традиционный военный парад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.



По словам нескольких американских чиновников, знакомых с последними оценками разведки США, Россия пересмотрела свою стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке страны до 9 мая.



За месяц войны российские сухопутные войска не смогли удержать контроль над районами, где они вели бои.



Именно поэтому, по данным источников CNN, Путину необходимо продемонстрировать «хоть какую-нибудь победу», и он надеется взять под контроль восток Украины до начала мая.



«У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров, — сказал представитель европейской обороны. — С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?»



Также американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Кремль может устанавливать на словах, не изменяют реальности, и, похоже, Россия готовится к затяжному конфликту.