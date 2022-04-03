Подоляк раскритиковал европейских лидеров за игнорирование убийств мирных жителей под Киевом войсками РФ

Российские военны убивали мирных жителей под Киевом. Фото: Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал европейских лидеров за игнорирование фактов массовых убийств мирных жителей российскими военными в населенных пунктах Киевской области.



«Главное ведь, по мнению наших европейских партнеров, — не спровоцировать русских? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали... Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали?» — пишет Подоляк в своем телеграм-канале.



Массовые убийства российскими военными мирных жителей в Буче, Ирпене, Гостомеле советник глав ОП назвал «тотальным непередаваемым ужасом», который получил мир.



«Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством», — рассказал он.



«Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?» — подчеркнул Подоляк.