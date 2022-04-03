Российские медиа пытаются доказать, что убийства в Буче – это постановка. Пока не получается

Российские и сепаратистские медиа распространяют информацию о том, что массовые убийства мирных людей в Буче – это якобы дезинформация. В медиа появляются сообщения, в которых журналисты и блогеры указывают на постановку, якобы снятую на камеру украинскими военными и СМИ.



Так, Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сделал репост ресурса NewsFront, который указывает, что два тела убитых двигаются в кадре при детальном рассмотрении.



Однако вскоре канал опроверг репост.



«Встретил видео в более лучшем качестве и присмотревшись понял, что коцка/капля воды на лобовом стекле была принята за движение рукой. А движение трупа сзади является просто искажением в зеркале заднего вида, каждый водитель знает, как это происходит. Так что извиняемся за фальстарт с информацией в посте выше», – написал канал.

В то же время NewsFront по состоянию на 14.00 воскресенья не опубликовал опровержение.



Ранее министерство обороны Украины обнародовало кадры из города Буча после освобождения. На видео запечатлены безоружные жертвы российских военных в городе под Киевом.



Мэр Бучи Анатолий Федору сообщил, что в городе с момента освобождения украинской армией «найдены уже 280 убитых человек в братских могилах».