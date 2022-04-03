В Луганской области под обстрел попал мужской монастырь

В селе Варваровка Луганской области в результате артобстрела российскими силами пострадал Ильинский мужской монастырь, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, осколками снарядов выбиты стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Повреждены постройки на хозяйственном дворе.



Братия монастыря и рабочие не пострадали, сообщил Гайдай.



«Напоминаем, что россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский собор в Северодонецке. Ущерб получил храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приход в Лисичанске, с. Троица, Рубежное», — отметил глава области.