В Луганской области ранен электрик в прифронтовой зоне

В Луганской области ранен электрик компании «ЛЭО» в прифронтовом поселке Ивановка Горской горомады, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«30-летний парень в Ивановке получил ранение в ногу обломком российского снаряда», — рассказал он.



Военные врачи оказали ему первую помощь и отвезли в больницу в Лисичанске. Благодаря своевременному вмешательству, по прогнозам врачей, ногу удастся сохранить.



Чинить коммуникации в Ивановке приходится после того, как российские силы обстреляли этот населенный пункт в ночь с 31 марта на 1 апреля.

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