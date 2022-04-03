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В Луганской области ранен электрик в прифронтовой зоне

03 апреля 2022, 19:10

В Луганской области ранен электрик в прифронтовой зоне

В Луганской области ранен электрик компании «ЛЭО» в прифронтовом поселке Ивановка Горской горомады, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«30-летний парень в Ивановке получил ранение в ногу обломком российского снаряда», — рассказал он.

Военные врачи оказали ему первую помощь и отвезли в больницу в Лисичанске. Благодаря своевременному вмешательству, по прогнозам врачей, ногу удастся сохранить.

Чинить коммуникации в Ивановке приходится после того, как российские силы обстреляли этот населенный пункт в ночь с 31 марта на 1 апреля.

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