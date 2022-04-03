В результате обстрелов Харькова и Николаева есть жертвы

Сегодня вечером российские войска обстреляли Слободской район Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



По его информации, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время известно о 23 пострадавших, среди них есть дети. Точная информация о количестве жертв устанавливается.



Кроме того, в результате обстрелов Николаева пострадали 14 человек, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



«По обстрелам города: 14 доставлено в больницу. 11 госпитализировано, среди них ребенок 15 лет в средней степени тяжести, завтра операция. 1 умер, не спасли», — рассказал он.



Также Ким сообщил, что оккупанты нанесли удар по Очакову — есть погибшие и раненные.