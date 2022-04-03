Жителей Донецкой области призвали покинуть регион

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех жителей временно покинуть регион.



«Не только вблизи линии разграничения, а всему населению мы настятельно рекомендуем, чтобы они выезжали», — сказал он в эфире телемарафона.



По словам главы области, всем необходимым трансопортом по эвакуационным маршрутам власти обеспечивают местных жителей.



В интервью LIGA.net Кириленко пояснил, почему необходимо уезжать.



«Существует большая вероятность, что ситуация будет усложняться. Это очевидно. И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижением результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага», — заявил он.