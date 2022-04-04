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Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации

04 апреля 2022, 00:05

Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации

Жители оккупированного Херсона в воскресенье вновь митинговали против российской армии. В этот раз люди собрались у памятника Шевченко.

Несмотря на запугивания и похищения некоторых активистов, на мирный митинг пришли около тысячи человек. С собой взяли государственные флаги Украины и самодельные плакаты. Кричали: «Николаев! Мы с тобой!», «Херсон — это Украина» и другие лозунги.

В акции приняли участие несколько тысяч человек.

У митинга не было организаторов, люди самоорганизовались. Херсонцы успели провести митинг до того, как на место прибыли для разгона военные России.

Площадь Свободы – возле здания ОГА и облсовета, сейчас, контролируют вооруженные российские войска, которые стреляли в митингующих ранее. Поэтому участники акции решили собраться в другом месте.

Город, в котором остается около 300 тысяч человек, на грани гуманитарной катастрофы. Российские военные не пускают туда украинские грузы с продуктами и медикаментами. При этом завозят свою гуманитарную помощь со стороны Крыма. Херсонцы рассказали «Новостям Донбасса», что гуманитарку у российской армии отказываются брать, а в очередях за ней стоят только завезенные в область люди, которых снимает российское тв для картинки.

Выезжать из Херсона опасно: российские войска установили вокруг города больше десятка блокпостов и уже были случаи расстрела автомобилей.

По словам мэра Иогря Колыхаева, в Херсоне находятся Росгвардия и спецподразделение СОБР – около тысячи человек.

У жителей есть свет, вода и тепло. Но продуктов в городе немного, цены выросли. Критично не хватает лекарств. Уже известны случаи смертей из-за отсутсвия медикаментов.

По словам собеседников НД, настроения в городе очень проукраинские даже у тех, кто раньше был аполетичен или нейтрально относился к России.

Несмотря на относительно мирную картину, в Херсоне пропали без вести активисты, политики и журналисты, которые с первых дней войны выступали против российской агрессии. По разным данным, в городе с начала боевых действий пропали без вести до 400 человек.

Спутниковые снимки Херсона от 2 апреля показывают, что российские военные продолжают активно копать могилы. С начала вторжения на херсонском кладбище выкопали 824 могилы.

Активисты говорят, учитывая, события в Буче, ситуация в Херсоне очень опасная.

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