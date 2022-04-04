Два волонтера погибли в Луганской области

Фото: Луганская ОВА

В следствие минометного обстрела со стороны российских сил 3 апреля в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. «Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память», — рассказал Гайдай.



Он добавил, что из-за российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажных домов в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.