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Сегодня гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях

04 апреля 2022, 09:58

Сегодня гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях

В Украине сегодня продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Так, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.

По ее словам, сегодня должна продолжиться эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город частным транспортом.

Она рассказала, что 15 автобусов уже выехали из Запорожья. Представители Красного Креста будут сопровождать колонну из Мангуша.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что колонна из Запорожья отправилась в Бердянск.

«То есть фактически, в лучшем случае эвакуация состоится ближе к вечеру. Это связано с тем, что за последние сутки россияне фактически блокировали выезд колонн из Бердянска», - написал он в своем Telegram-канале.

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