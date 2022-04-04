Россияне повредил объект критической инфраструктуры в Тернополе, жертв нет – глава ОВА

В Тернополе вечером российская армия попыталась разрушить один из объектов критической инфраструктуры, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.



«Во время воздушной тревоги примерно в 22:20 враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции», - написал он в своем Telegram-канале.



Также глава ОВА призвал не публиковать фото и не распространять неофициальную информацию.