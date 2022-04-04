После вечернего обстрела Харькова погибли семь человек – глава ОВА

В результате обстрела российскими войсками Харькова вчера вечером трое детей в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«За минувшие сутки россияне нанесли 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачей. В результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 - получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии», - сообщил он.



Утром обстрелы жилых районов продолжились. В результате атаки на жилой сектор в Дергачах три человека погибли, семеро получили ранения.



Он сообщил также, что самой горячей точкой в области остается Изюм.



«Там ведутся активные бои, наши вооруженные силы держат оборону, фактически не позволяют врагу пойти большими мощными силами в Луганскую и Донецкую области. Враг там теряет каждый день достаточно большие свои силы», - сказал Синегубов в видеообращении.