Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за престуления в Буче

Евросоюз намерен привлечь к ответственности виновных за массовые убийства мирных жителей в Буче и других украинских городах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle.



Подчеркивается, что за зверские преступления несут ответственность власти РФ, потому что эти деяния были совершены в условиях фактической российской оккупации.



По словам Борреля, ЕС поддерживает все меры по преследованию виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, совершаемых ВС РФ, а также ответственных государственных чиновников и военачальников.



Убитые мирные жители и разрушения гражданской инфраструктуры показали «истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», заявил Боррель.



«Бойня в Буче и других украинских городах войдет в список зверств, совершенных на европейской земле», - отметил глава дипломатии ЕС.



Он также указал, что в Брюсселе работают над срочным введением новых санкций против РФ.