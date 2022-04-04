В результате ракетных ударов по Одессе один человек ранен, погибших нет

В результате ракетных ударов российских войск 3 апреля по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе один человек ранен, погибших нет, разрушены также объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«В результате удара уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации», - говорится в сообщении.



При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.