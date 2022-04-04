Литва и Латвия высылают российских послов

Литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Об этом сообщает агентство BNS.



Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.



«Правительство Литвы (...) приняло решение понизить уровень дипломатического представительства. Посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву», - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Он также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.



Латвия вслед за Литвой сообщила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией, что предполагает отзыв посла из Москвы и предписание российскому послу покинуть Ригу.