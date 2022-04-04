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Литва и Латвия высылают российских послов

04 апреля 2022, 17:25

Литва и Латвия высылают российских послов

Литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Об этом сообщает агентство BNS.

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

«Правительство Литвы (...) приняло решение понизить уровень дипломатического представительства. Посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву», - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Латвия вслед за Литвой сообщила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией, что предполагает отзыв посла из Москвы и предписание российскому послу покинуть Ригу.

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