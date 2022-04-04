Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники

Перед началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» принудительно вывезли на территорию РФ детей-сирот из отдельных районов Донбасса. Эвакуацию провели для создания картинки в пропагандистских СМИ, якобы дети убегают от возможного наступления ВСУ.



На данный момент детей сирот из ОРДЛО распределили по разным регионам РФ – Волгоградская, Ростовская, Московская, Белгородская, Тульская области и сейчас готовят пакеты документов на передачу этих детей в семьи РФ. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Дело в том, что на усыновлении детей в РФ сделали целый бизнес, там есть посредники, которые за деньги ускоряют бюрократический процесс усыновления ребенка семьям из РФ», – сообщили в правозащитной организации.



На данный момент правозащитникам известно, что сейчас РФ собрала 289 пакетов документов на передачу детей сирот из Донбасса в семьи РФ, а для того чтобы усыновить других детей, необходимо внести изменения в законодательство РФ, поскольку у многих сирот нет гражданства РФ.



«Детей-сирот из Донбасса усыновляют по ускоренной процедуре, их фактически просто продают. Какая будет их судьба неизвестно, нет гарантий, что их после усыновления просто не перепродадут. По опыту, процедура усыновления растягивается минимум от трех месяцев до года, а в данном случае детей временно принудительно эвакуировали, а через месяц объявляют о том, что они будут переданы в семьи РФ», – рассуждают правозащитники.