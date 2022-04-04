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Из Мариуполя сегодня выехали 1,5 тысячи человек

04 апреля 2022, 21:45

Из Мариуполя сегодня выехали 1,5 тысячи человек

В понедельник, 4 апреля, из городов и поселков на юго-востоке Украины удалось эвакуировать 3 376 человек. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном автотранспорте в Запорожье доехали 2 405 людей. Из них из Мариуполя – 1 553 человека. Также 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь», – заявила Верещук на брифинге.

В то же время колона из 7 автобусов, эвакуирующая людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста все ещё заблокирована в городе Мангуш.

«Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания», – подчеркнула вице-премьер.

В Луганской области из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горское удалось эвакуировать 971 человека.

«Несмотря на договоренности российские оккупанты систематически нарушали режим тишины во время проведения эвакуации в Луганской области. Мы ведем переговоры, и несмотря на сопротивление, которое оказывается со стороны Российской Федерации в работе гуманитарных коридоров, мы не прекратим попытки спасения наших людей», – отметила Верещук.

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