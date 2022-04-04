В подвале детского санатория Бучи российские военные пытали людей

Пятеро погибших обнаружены в подвале детского санатория в освобожденном городе Буча Киевской области. В помещении российские военные обустроили комнату пыток. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их», – говорится в сообщении.



На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст.438 Уголовного кодекса Украины). Предпринимаются меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агрессии с целью привлечения их к ответственности.

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Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.



В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.