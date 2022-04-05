Президент Владимир Зеленский заявил, что российских пропагандистов и их руководителей «в лучшем случае» ждет тюремное заключение.



Он полагает, что этот приговор, сказал он, «будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма».



«Он был казнен. За антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. В наше время не казнят, но всем скабеевым, "вечерним мудозвонам", фронтовым лжецам и их руководителям стоит запомнить — финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае», — сказал Зеленский в своем видеообращении, комментируя отказ российских прокремлевских СМИ признавать, что их военные совершили массовые убийства в Буче Киевской области.



Также Зеленский отметил, что количество жертв в городах и селах Киевской, Сумской и Черниговской областей может превысить количество погибших в Буче.



«Мы только начали расследование того, что наделали эти оккупанты. На это время только в одной Буче известно о 300 убитых и замученных людях. Перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город», — срассказал он.По его словам, "уже есть информация о том, что в Бородянке и других освобожденных городах количество жертв может быть еще больше".«Во многих селах Киевской, Сумской. Черниговской областей оккупанты делали такое, что местные не видели даже во времена нацистской оккупации 80 лет назад», — сказал президент.

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Зеленский допустил, что после огласки преступлений в Буче оккупанты будут стараться прятать следы своих преступлений.



«Они уже запускают лживую кампанию, чтобы спрятать свою вину в массовых убийствах гражданских лиц в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело так, как их убил кто-то другой», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что «каждый нормальный человек понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю».