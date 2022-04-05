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Минимум 165 детей погибли за время вторжения России в Украину

05 апреля 2022, 09:08

Минимум 165 детей погибли за время вторжения России в Украину

По меньшей мере 165 детей погибли за время полномасштабного вторжения войск России в Украине, 266 получили ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Цифры о жертвах не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей, пояснили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 77, Донецкой — 78, Харьковской — 61, Черниговской — 49, Николаевской — 35, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях.

Отмечается, что 4 апреля в результате российского обстрела Николаева погиб ребенок.

«Стало известно, что во время оккупации поселка городского типа Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать — через два дня в том же подвале», — рассказали в прокуратуре.

Также в Буче Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.Офис генпрокурора также установил, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

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