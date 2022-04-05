Сегодня заявлено 7 гумкоридоров, включая из Мариуполя и Луганской области

На сегодняшний день, 5 апреля, запланирована работа 7 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Из Мариуполя в Запорожье можно выехать только на личном транспорте.



По словам Верещук, несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Российские силы заблокировали представителей Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их отпустили и отправили в сторону Запорожья.



Из Бердянска в Запорожье можно выехать на собственном транспорте.



Также из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.



Кроме этого, на блокпосту в Васильевке сейчас ждут проезда 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.



Из Токмака в Запорожье. Из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.



Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.



Из Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из Горского в Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.